05 апреля 2026, 10:19

Угрожал взорвать две гранаты: в Ровно задержали военного, который находился в СЗЧ

Фото: Национальная полиция
Вечером в субботу, 4 апреля, в Ровно правоохранители задержали мужчину, который находился в статусе СЗЧ и угрожал взорвать две гранаты

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Военнослужащий Национальной гвардии сообщил, что на улице Соборной 43-летний житель поселка Оржев во время проверки выдернул чеку гранаты и угрожал взорвать ее.

На место происшествия оперативно прибыли руководство ГУНП и райуправления, следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы РПОП и КОРД, а также патрульная полиция.

Со злоумышленником более трех часов вели переговоры. По результатам переговоров мужчина был задержан. Как выяснилось, он состоял в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).

Один боеприпас, затянутый стяжкой, находится в реке, другой – обезврежен и изъят для экспертизы.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, продолжаются следственные действия в рамках открытых уголовных производств.

Напомним, в Святошинском районе столицы полиция задержала мужчину, устроившего конфликт с прохожими. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 47-летний иностранец получил гранату и начал угрожать ей людям возле одного из домов по улице Академика Ефремова.

