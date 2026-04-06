06 квітня 2026, 12:45

На Харківщині чоловік відкрив стрілянину через зауваження сусідів

Фото: Національна поліція
Інцидент стався 3 квітня у місті Богодухів. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків прийшли до сусіда, щоб зробити йому зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов 38-річний чоловік, який був у гостях. Після зауваження він став поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою. Згодом він здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік чоловіків.

Внаслідок стрілянини потерпілі отримали непроникаючі поранення та були госпіталізовані. Стрілка затримали правоохоронці. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину в магазині. Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

стрілянина Харківська область поліція
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
