На Харківщині чоловік відкрив стрілянину через зауваження сусідів

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків прийшли до сусіда, щоб зробити йому зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов 38-річний чоловік, який був у гостях. Після зауваження він став поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою. Згодом він здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік чоловіків.

Внаслідок стрілянини потерпілі отримали непроникаючі поранення та були госпіталізовані. Стрілка затримали правоохоронці. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

