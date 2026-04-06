На Харківщині чоловік відкрив стрілянину через зауваження сусідів
Інцидент стався 3 квітня у місті Богодухів. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Двоє чоловіків прийшли до сусіда, щоб зробити йому зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов 38-річний чоловік, який був у гостях. Після зауваження він став поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою. Згодом він здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік чоловіків.
Внаслідок стрілянини потерпілі отримали непроникаючі поранення та були госпіталізовані. Стрілка затримали правоохоронці. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
