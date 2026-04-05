В Киеве мужчина устроил стрельбу в Дарницком районе – его задержали
Ночью 5 апреля в Дарницком районе столицы между двумя компаниями возник конфликт возле дома по улице Драгоманова
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
В ходе спора 33-летний местный житель произвел несколько выстрелов из оружия, пострадавших нет.
Правоохранители задержали стрелка и изъяли устройство для отстрела резиновых шаров, которое использовалось во время инцидента.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство.
Следствие продолжается, устанавливаются все происшествия правонарушения.
