В Киеве мужчина устроил стрельбу в Дарницком районе – его задержали

Ночью 5 апреля в Дарницком районе столицы между двумя компаниями возник конфликт возле дома по улице Драгоманова

Об этом сообщила столичная полиция.

В ходе спора 33-летний местный житель произвел несколько выстрелов из оружия, пострадавших нет.

Правоохранители задержали стрелка и изъяли устройство для отстрела резиновых шаров, которое использовалось во время инцидента.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство.

Следствие продолжается, устанавливаются все происшествия правонарушения.

