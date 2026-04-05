Влучання "Шахеда" у Харкові: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі

У неділю, 5 квітня, близько 16:15 у Харкові зафіксовано влучання реактивного "Шахеду" у Шевченківському районі міста

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок прильоту є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються. Пошкоджені та вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Обстеження території триває.

Щонайменше шість багатоквартирних будинків постраждали: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.

На місці працюють усі служби, постраждалим надається допомога.

Окрім того, у Слобідському районі сталося влучання на відкритій території – через це виникла пожежа, горить трава та чагарник. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, в Центральному районі Херсона ворожий FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призначення. На жаль, в результаті вибуху загинув капітан поліції Віталій Кухарчук.