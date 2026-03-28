28 марта 2026, 17:38

Полиция Харьковщины эвакуировала последнюю семью из прифронтовой Гонтаревки

Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
Полиция Харьковской области эвакуировала семью с ребенком из села Гонтаревка Старосалтовской общины, где объявлена принудительная эвакуация детей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Ранее сотрудники полиции не раз посещали эту семью, разъясняли риски пребывания в зоне боевых действий и порядок эвакуации.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Ребенок вместе с мамой перевезен в безопасное место.

Полиция Харьковщины в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и детей опасности и своевременно выезжать из районов боевых действий.

Напомним, правоохранители эвакуировали шестилетнего мальчика из села Приколотное Харьковской области. Ребенок имеет тяжелые заболевания и инвалидность и нуждается в специализированной медицинской помощи. Еще 14 декабря прошлого года мальчик уже эвакуирован из населенного пункта.

