Полиция Харьковщины эвакуировала последнюю семью из прифронтовой Гонтаревки
Полиция Харьковской области эвакуировала семью с ребенком из села Гонтаревка Старосалтовской общины, где объявлена принудительная эвакуация детей
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Ранее сотрудники полиции не раз посещали эту семью, разъясняли риски пребывания в зоне боевых действий и порядок эвакуации.
В отношении матери составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).
Ребенок вместе с мамой перевезен в безопасное место.
Полиция Харьковщины в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и детей опасности и своевременно выезжать из районов боевых действий.
Напомним, правоохранители эвакуировали шестилетнего мальчика из села Приколотное Харьковской области. Ребенок имеет тяжелые заболевания и инвалидность и нуждается в специализированной медицинской помощи. Еще 14 декабря прошлого года мальчик уже эвакуирован из населенного пункта.