Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
В Харьковской области во время эвакуации раненых из Купянска-Узлового погиб стендап-комик Артур Петров. Он присоединился к Силам обороны в прошлом году и в последнее время служил в 43-й бригаде
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его супругу Екатерину.
По ее словам, мужчина погиб 18 марта.
С апреля прошлого года он находился в армии, а в последние месяцы проходил службу в 43 отдельной механизированной бригаде.
"Когда он вернется домой – я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста, – написала жена воина.
Напомним, осенью 2025 года на фронте погиб украинский юморист и участник КВН Артем Столпяцкий.
