Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик

В Харьковской области во время эвакуации раненых из Купянска-Узлового погиб стендап-комик Артур Петров. Он присоединился к Силам обороны в прошлом году и в последнее время служил в 43-й бригаде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его супругу Екатерину.

По ее словам, мужчина погиб 18 марта.

С апреля прошлого года он находился в армии, а в последние месяцы проходил службу в 43 отдельной механизированной бригаде.

"Когда он вернется домой – я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста, – написала жена воина.

Напомним, осенью 2025 года на фронте погиб украинский юморист и участник КВН Артем Столпяцкий.