Поліція Харківщини евакуювала останню родину з прифронтової Гонтарівки

Поліція Харківської області евакуювала родину з дитиною із села Гонтарівка Старосалтівської громади, де оголошена примусова евакуація дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Раніше працівники поліції неодноразово відвідували цю сім'ю, роз'яснювали ризики перебування в зоні бойових дій та порядок евакуації.

Відносно матері складено адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Дитину разом із мамою перевезено у безпечне місце.

Поліція Харківщини вкотре закликає громадян дотримуватися правил безпеки, не наражати себе та дітей на небезпеку та своєчасно виїжджати з районів бойових дій.

