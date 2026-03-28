28 березня 2026, 17:38

Поліція Харківщини евакуювала останню родину з прифронтової Гонтарівки

Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини
Поліція Харківської області евакуювала родину з дитиною із села Гонтарівка Старосалтівської громади, де оголошена примусова евакуація дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Раніше працівники поліції неодноразово відвідували цю сім'ю, роз'яснювали ризики перебування в зоні бойових дій та порядок евакуації.

Відносно матері складено адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Дитину разом із мамою перевезено у безпечне місце.

Поліція Харківщини вкотре закликає громадян дотримуватися правил безпеки, не наражати себе та дітей на небезпеку та своєчасно виїжджати з районів бойових дій.

Нагадаємо, правоохоронці евакуювали шестирічного хлопчика із села Приколотне на Харківщині. Дитина має важкі захворювання та інвалідність і потребує спеціалізованої медичної допомоги. Ще 14 грудня минулого року хлопчика вже евакуювали із населеного пункту.

Харківська область родина дитина мати евакуація прифронтові села
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
