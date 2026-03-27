27 марта 2026, 14:15

Избили 60-летнего рыбака во время мобилизации: на Волыни задержан чиновник ТЦК

Фото: ДБР
Сотрудники ГБР задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который вместе с другими военнослужащими применил чрезмерную силу к 60-летнему мужчине при попытке мобилизации

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района.

По данным следствия, трое работников ТЦК подошли к рыбаливому местному жителя и начали применять физическую силу. Несмотря на то, что мужчина не подлежал призыву по возрасту, ему заломили руку за спину и повлекли за собой перелом кости со смещением.

Один из военнослужащих применил электрошокер и распил пострадавшему в лицо перечный баллончик, что привело к химическим ожогам глаз. Кроме того, они повредили колеса автомобиля мужчины, чтобы он не смог уехать.

Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести, которые привели к продолжительному расстройству здоровья.

Начальнику группы поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 122 УК Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести. Суд избрал меру пресечения – домашний арест.

Досудебное расследование продолжается, следователи готовят подозрения и другим участникам инцидента.

Напомним, киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра. Женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования. При подаче отчетности для Министерства обороны Ирина заметила свои данные в системе.

