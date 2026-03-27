19:19  27 марта
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
17:15  27 марта
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 22:40

В Одессе после встречи с людьми в пикселе у ребенка подозрение на сотрясение мозга: в ТЦК прокомментировали скандал

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Одессе произошел стандал с людьми в пикселе. Женщина рассказала, что ее муж был задержан, когда он был с ней и их дочерью

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Одессе, по словам женщины, люди в военной форме силой затащили в бусик ее мужа, а также ее вместе с годовалым ребенком. По ее словам, эти люди не представились и даже не проверяли документы у ее мужа. Она отметила, что они напали на него со спины, применили перечный газ и затащили в бусик, а затем затащили туда и его ребенка.

"Фактически неизвестные лица, не предоставив никаких документов, похитили меня, моего мужа и маленького ребенка. Около 30 минут нас возили по району, пока я не добилась, чтобы меня с ребенком высадили недалеко от дома", - говорит женщина.

Она обратилась за медицинской помощью в больницу. У ребенка диагностировали травмы, в том числе подозрение на сотрясение мозга. Сама же женщина получила ушибы мягких тканей головы, лица и ноги.

В полиции подтвердили, что действительно по этому факту открыли уголовное производство. Также она добавила, что факт участия или неучастия в этом инциденте работников ТЦК может быть уполномочен комментировать ТЦК.

Какая реакция ТЦК

В ТЦК заявили, что увидели это сообщение во время мониторинга соцсетей и приступили к срочной служебной проверке, сотрудничают с правоохранительными органами.

"Нам досадно слышать о таких обвинениях. Выражаем сожаление по поводу стрессовой ситуации, в которой оказались мать и ребенок. В то же время просим общественность дождаться официальных результатов проверки и выводов компетентных органов", - говорят в ТЦК.

Напомним, киевлянка оказалась в розыске ТЦК из-за ошибки реестра. Женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования и добровольно не обращалась в Территориальный центр комплектования. При подаче отчетности для Министерства обороны Ирина заметила свои данные в системе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса мобилизация ТЦК
