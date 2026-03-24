В Харьковской области двое парней напали на полицейских

Инцидент произошел в Берестине. Правоохранители оформляли материалы ДТП, когда на них напали

Как рассказали правоохранители, водитель ВАЗ-2101 не справился с управлением. Из-за этого авто перевернулось на дороге. Водитель после аварии скрылся. Впоследствии выяснилось, что за рулем находился 15-летний парень.

"При документировании ДТП к месту происшествия подъехал другой автомобиль, из которого вышли мужчины. Они сразу начали агрессивно вмешиваться в действия полицейских, игнорировали законные требования правоохранителей и оказывали активное сопротивление. Своими действиями правонарушители препятствовали выполнению служебных обязанностей, после чего оставили место событий", - рассказали правоохранители.

Напали местные жители в возрасте 22 и 26 лет. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Им может грозить лишение свободы до двух лет.

