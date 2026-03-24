На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських

Інцидент стався в Берестині. Правоохоронці оформлювали матеріали ДТП, коли на них напали

Як розповіли правоохоронці, водій ВАЗ-2101 не впорався з керуванням. Через це авто перекинулось на дорозі. Водій після аварії втік. Згодом з'ясувалось, що за кермом був 15-річний хлопець.

"Під час документування ДТП до місця події під’їхав інший автомобіль, із якого вийшли чоловіки. Вони одразу почали агресивно втручатися в дії поліцейських, ігнорували законні вимоги правоохоронців та чинили активний опір. Своїми діями правопорушники перешкоджали виконанню службових обов’язків, після чого залишили місце події", - кажуть правоохоронці.

Напали місцеві жителі віком 22 та 26 років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Їм може загрожувати позбавлення волі до двох років.

