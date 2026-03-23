В Житомирской области мужчина с ножом набросился на 16-летнего парня

В Житомирской области госпитализировали с ножевыми ранениями 16-летнего парня. Оказалось, что на него напал пьяный односельчанин

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 52-летний мужчина был пьян. Когда к нему в дом вошел 16-летний сосед, они поругались. Впоследствии пьяный мужчина достал из кармана нож и нанес парню несколько ударов. Подросток успел убежать домой.

Медики диагностировали у парня резаные раны шеи и плеча. Сейчас его госпитализировали медики, рисков для жизни, к счастью, нет.

"Полицейские разыскали мужчину, причастного к происшествию, в доме местной жительницы, где он скрывался. Его задержали в процессуальном порядке. Следователи ГУНП в Житомирской области сообщили мужчине о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

