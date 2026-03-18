Фото: СБУ

СБУ задержала в Харьковской области еще одного российского информатора. Он собирал данные для подготовки повторной воздушной атаки РФ по одной из крупнейших тепловых электростанций Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задачу россиян выполнял завербованный житель Чугуевского района, ранее работавший электросварщиком на этой ТЭС. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда публиковал в чатах Телеграм-каналов прокремлевские комментарии.

Фигурант получил поручение от куратора из РФ: выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после обстрела оккупантами. Также он должен был проверить близлежащую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, защищающие стратегический объект.

Соответствующие данные агент собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта в начале его шпионской активности в регионе. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон, на котором хранил собранную для россиян информацию.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации преступных действий информатора.

Напомним, ранее в Киеве задержали российскую агентку, которая собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы, в том числе проводила доразведку возле городских теплоэлектроцентралей.