23 марта 2026, 20:55

Отец разозлился и ударил ее: в Чернигове несовершеннолетняя оказалась российской агентшей

23 марта 2026, 20:55
Фото: из открытых источников
Черниговский районный суд Черниговской области признал местную жительницу виновной в государственной измене. Известно, что несовершеннолетняя девушка работала на русских

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, несовершеннолетняя девочка общалась в Telegram с представителями РФ, которые предлагали ей деньги за данные об ВСУ. Осенью 2024 г. она снимала воинскую часть, расположение личного состава Вооруженных Сил Украины и Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны. За это она получила от россиян 2 тысяч гривен.

В ноябре 2024 года девушке было предложено 5 тысяч гривен за съемку военных объектов по координатам. Она прибыла на такси и сделала фото и видео. После этого таксисту преградила дорогу другая машина, из которой вышли сотрудники СБУ. Девушку задержали.

На место вызвали родителей. Таксист на суде рассказал, что когда проверяли телефон девушки - ее отец разозлился, ударил ее и таскал за волосы. Оказалось, что агент РФ отметили камеры из авто военных, в которых тогда там проводилось обучение.

На суде девушка говорила, что любит Украину и только хотела заработать денег, потому что у нее своровал бабушек и был поврежден дом. По ее словам, она полагала, что ее собеседники в мессенджере были журналистами. Мама девушки уверена, что несовершеннолетняя не знала, что она делает. Известно, что ее отец служит в ВСУ.

Однако суд проанализировал материалы дела и сделал вывод, что девушка понимала, с кем она общается и что она делает. Ей назначен наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала корректировщика, который помогал россиянам уничтожать военные объекты в Одесской области. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

корректировщик агент рф подростки суд
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
