Отец разозлился и ударил ее: в Чернигове несовершеннолетняя оказалась российской агентшей

Как выяснили правоохранители, несовершеннолетняя девочка общалась в Telegram с представителями РФ, которые предлагали ей деньги за данные об ВСУ. Осенью 2024 г. она снимала воинскую часть, расположение личного состава Вооруженных Сил Украины и Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны. За это она получила от россиян 2 тысяч гривен.

В ноябре 2024 года девушке было предложено 5 тысяч гривен за съемку военных объектов по координатам. Она прибыла на такси и сделала фото и видео. После этого таксисту преградила дорогу другая машина, из которой вышли сотрудники СБУ. Девушку задержали.

На место вызвали родителей. Таксист на суде рассказал, что когда проверяли телефон девушки - ее отец разозлился, ударил ее и таскал за волосы. Оказалось, что агент РФ отметили камеры из авто военных, в которых тогда там проводилось обучение.

На суде девушка говорила, что любит Украину и только хотела заработать денег, потому что у нее своровал бабушек и был поврежден дом. По ее словам, она полагала, что ее собеседники в мессенджере были журналистами. Мама девушки уверена, что несовершеннолетняя не знала, что она делает. Известно, что ее отец служит в ВСУ.

Однако суд проанализировал материалы дела и сделал вывод, что девушка понимала, с кем она общается и что она делает. Ей назначен наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала корректировщика, который помогал россиянам уничтожать военные объекты в Одесской области. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.