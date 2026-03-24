На Харківщині чоловік передавав росіянам дані про завод, який розробляв танки

У Харківській області судили чоловіка за державну зраду. Виявилось, що він ще з 2020 року був завербований росіянами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

54-річний житель Харківського району ще в 2020 році був завербований росіянами. Ворог хотів отримати секретні технічні матеріали про український танк Т-84БМ "Оплот". Наприкінці 2020 року чоловік намагався залучити до "роботи" співробітника конструкторського бюро, яке працювало над розробкою танку.

Правоохоронці, на щастя, випередили ворога і виготовили імітаційні матеріали, що відтворювали концепцію реальних документів, але не містили секретної інформації та не створювали загрози національній безпеці. Ці зразки агент отримав та відправив копії росіянам у Telegram. У 2021 році під час отримання фейкового "повного комплекту технічної документації" правоохоронці затримали чоловіка.

На суді він визнав провину, але відмовився давати показання. Суд призначив покарання: 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

