24 березня 2026, 09:39

На Харківщині чоловік передавав росіянам дані про завод, який розробляв танки

Фото: прокуратура
У Харківській області судили чоловіка за державну зраду. Виявилось, що він ще з 2020 року був завербований росіянами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

54-річний житель Харківського району ще в 2020 році був завербований росіянами. Ворог хотів отримати секретні технічні матеріали про український танк Т-84БМ "Оплот". Наприкінці 2020 року чоловік намагався залучити до "роботи" співробітника конструкторського бюро, яке працювало над розробкою танку.

Правоохоронці, на щастя, випередили ворога і виготовили імітаційні матеріали, що відтворювали концепцію реальних документів, але не містили секретної інформації та не створювали загрози національній безпеці. Ці зразки агент отримав та відправив копії росіянам у Telegram. У 2021 році під час отримання фейкового "повного комплекту технічної документації" правоохоронці затримали чоловіка.

На суді він визнав провину, але відмовився давати показання. Суд призначив покарання: 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагалаємо, СБУ затримала на Харківщині російського агента, який готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України. Завдання ворога виконував завербований мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.

Батько розізлився і вдарив її: у Чернігові неповнолітня виявилась російською агенткою
23 березня 2026, 20:55
В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму
23 березня 2026, 15:49
На Дніпропетровщині чоловік працював на росіян, щоб заробити на наркотики
20 березня 2026, 22:40
Всі новини »
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Наслідки нічної атаки росіян на Чернігівщину: пошкоджені будинки
24 березня 2026, 10:51
Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки – ЗМІ
24 березня 2026, 10:40
Росіяни влучили безпілотником у 14-поверхівку у Дніпрі
24 березня 2026, 10:33
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
24 березня 2026, 10:30
На Рівненщині невідомий збив популярного оленя Бориса
24 березня 2026, 10:21
На Полтавщині на березі річки знайшли тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти
24 березня 2026, 10:19
У Києві зіткнулися Tesla та Peugeot: одна автівка перекинулася, троє травмованих
24 березня 2026, 10:10
Російський дрон атакував маршрутку на Сумщині: є постраждалий
24 березня 2026, 09:55
Росіяни атакували Вінниччину: пошкоджені будинки
24 березня 2026, 09:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
