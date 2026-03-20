20 марта 2026, 22:40

В Днепропетровской области мужчина работал на россиян, чтобы заработать на наркотики

Фото: из открытых источников
Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Весной прошлого года мужчина начал общаться с неустановленным лицом в Telegram. Он получил задачу собирать информацию о военных объектах за денежное вознаграждение в Сумской области, а также в городе Павлограде на Днепропетровщине.

На суде мужчина признал вину. По его словам, он был наркозависимым и потому нуждался в деньгах. Тогда ему дали контакт в мессенджере. Сначала ему вроде бы поручили сделать фото в магазине определенного товара, а впоследствии снять отдел полиции. Впоследствии его попросили установить мобильное приложение, которое определяет координаты фотографируемых объектов. Он прибыл в село на Сумщине по конкретным координатам и сфотографировал радиолокационную станцию ВСУ.

В мае прошлого года мужчина несколько дней жил в Павлограде, чтобы снять расположение военной техники ВСУ, блокпост при въезде в город, противотанковые рвы. Когда он хотел заработать дополнительные деньги, решил зафиксировать расположение батальона "Госпитальеры" и военных ВСУ. Вскоре на криптогаманец он получил 2 тысячи долларов, которые потратил на наркотики.

Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее получили приговор два агента ФСБ, способствовавших ударам по энергообъектам Днепра.

