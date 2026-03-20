На Харківщині засудили військовослужбовця за вбивство побратима

У Чугуєві суд виніс вирок військовослужбовцю, який до смерті забив свого побратима

Про це пише "Думка" із посиланням на вироку суду, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 1 жовтня 2025 року. Між обвинуваченим та його побратимом, із яким раніше були неприязні стосунки, виникла сварка через нібито крадіжку телефону.

Під час конфлікту військовий повалив потерпілого на підлогу та почав бити руками і ногами по голові та тулубу. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та активно сприяв слідству. Донька загиблого, яка раніше не підтримувала контакт із батьком, цивільного позову не подавала і не має претензій до обвинуваченого.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Строк відбування починається з моменту затримання.

