Українські прикордонники знищили позиції та засоби зв'язку ворога на Харківщині

фото: ДПСУ

На Харківщині військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону продовжують виконувати бойові завдання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час чергових бойових вильотів оператори безпілотників виявили та знищили ворожі позиції та засоби зв'язку.

Російські загарбники намагалися сховатися під землею, облаштувавши так звані "нори", розраховуючи залишитися поза полем зору українських дронів.

"Аеророзвідка "Шквалу" викрила противника та ліквідувала. Спроби окупантів закріпитися на цій ділянці щоразу зазнають провалу", – йдеться у повідомленні.

