Пограничники уничтожили пушку, минометы и квадроциклы оккупантов в Харьковской области

Бойцы бригады «Гарт» продолжают отрабатывать по враждебным позициям на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, ударными беспилотными летательными аппаратами были уничтожены вражеские орудия, минометы, боеприпасы, транспортные средства, включая квадроциклы и мотоциклы, а также средства радиоэлектронной борьбы противника.

