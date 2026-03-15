Бойцы ГПСУ показали, как уничтожают россиян на Курском и Северо-Слобожанском направлениях

Госпогранслужба в составе Сил обороны Украины продолжает уничтожать врагов на Курском и Северо-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Так, за прошедшие сутки, операторы БпЛА 1 пограничной комендатуры бригады "Стальной границы" ликвидировали 2 транспортных средства, 2 полевых состава БК, точку взлета FPV, миномет и 2 укрытия.

Как сообщалось, за прошедшие сутки украинские пограничники уничтожили 78 вражеских БПЛА. Бойцы ГПСУ отражали воздушную атаку на Сумщине, Харьковщине, Приднепровском направлении и Одесщине.