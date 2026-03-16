22:07  16 березня
У Львові пролунали потужні вибухи
19:20  16 березня
Мільйони на психотропах: на Закарпатті викрили масштабну нарколабораторію
18:21  16 березня
До України йде похолодання з дощами
UA | RU
UA | RU
16 березня 2026, 21:50

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому предметі та загинув

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась на території Дергачівської територіальної громади. На жаль, місцевий житель загинув

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як розповіли в поліції, 61-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої в селі Малі Проходи. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

"Поліція Харківщини закликає громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не торкайтеся їх, не намагайтеся переміщувати або розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за номером 102, 112 або 101. Пам’ятайте, що навіть зовні безпечний предмет може становити смертельну загрозу", - нагадують в поліції.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині чоловік підірвався на міні. Чоловік наступив на "пелюстку". Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму та рвану рану лівої стопи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух міна Харківська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віталій Портніков
Віктор Ягун
Всі блоги »