На Харківщині чоловік підірвався на невідомому предметі та загинув

Поліція Харківської області

Як розповіли в поліції, 61-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої в селі Малі Проходи. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

"Поліція Харківщини закликає громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не торкайтеся їх, не намагайтеся переміщувати або розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за номером 102, 112 або 101. Пам’ятайте, що навіть зовні безпечний предмет може становити смертельну загрозу", - нагадують в поліції.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині чоловік підірвався на міні. Чоловік наступив на "пелюстку". Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму та рвану рану лівої стопи.