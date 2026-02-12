Иллюстративное фото: armyinform

В среду, 11 февраля, около 23:00 на вражеской мине подорвался житель поселка Антоновка Херсонского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Мужчина наступил на "лепесток". В результате взрыва он получил взрывную травму и рваную рану левой стопы.

Отмечается, что 56-летний пострадавшего госпитализировали.

Напомним, в течение 11 февраля под вражеским террором находились 37 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских ударов получили ранения 8 человек.