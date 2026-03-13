В Сумской области 66-летний мужчина подорвался на мине и погиб

Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 12 марта, в Хотинской общине трагически погиб 66-летний мужчина – он взорвался на вражеской мини

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, к сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.

После инцидента его жену удалось эвакуировать из населенного пункта.

"В очередной раз подчеркиваю: оставаться в пограничных селах опасно. Враг постоянно обстреливает эти территории, минирует местность и делает эвакуацию из населенных пунктов вблизи границы крайне сложной. Берегите себя и своих близких", –подчеркнул Григоров.

