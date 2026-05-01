Над Украиной фиксируют большие группы дронов: курс на запад
В Воздушных силах ВСУ сообщили о массированном движении беспилотников над территорией Украины
Об этом сообщает RegioNews.
Отмечается, что в воздушном пространстве зафиксированы большие группы враждебных БпЛА, которые преимущественно двигаются в западном направлении.
В частности, более 30 беспилотников держат курс через Киевщину Винницкой области. В Винницкой области – группы БпЛА мимо Турбов курсом на запад. Также фиксируются БПЛА на Золотоноше, Черкассы с севера, другая группа БПЛА в направлении Николаева с юга.
Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.
Напомним, в ночь на 1 мая РФ атаковала Украину 210 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 140 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.