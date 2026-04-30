В Житомирской области мужчина мелькнул криптовалюту от электросети

В Житомирской области разоблачили 41-летнего мужчину, который организовал две криптофермы. Одну из них обустроил в собственном домовладении на Ружинщине, другую – в промышленной зоне на окраине Житомира.

Как выяснили правоохранители, для майнинга криптовалюты мужчина разместил в помещениях специальное оборудование и подключил его к электросети. Впоследствии он оборудовал счетчики специальными устройствами, позволяющими дистанционно блокировать учет потребленной электроэнергии и искажать процесс передачи данных поставщику услуг. То есть его оборудование "не видел" счетчик.

Известно, что за 2021-2025 годы мужчина использовал около 1,15 миллиона кВт/ч по заниженному тарифу. В частности, с октября 2024 по июнь 2025 года он незаконно потребил более 400 тысяч кВт/ч электроэнергии. Ущерб, причиненный Энергоатому, Житомироблэнерго и Укргидроэнерго, оценивают почти в 9 миллионов гривен.

Теперь мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили хакеров, которые использовали вредоносное программное обеспечение для похищения конфиденциальной информации и документов, после чего потребовали выкуп за их возврат или неразглашение.