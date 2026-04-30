Бензин в Украине: что происходит с ценами на АЗС

В Украине правительство ввело комплекс мер по стабилизации рынка, чтобы сдержать подорожание бензина. Стало известно, каковы ценники на сегодня

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Средние цены на горючее в Украине по состоянию на 30 апреля таковы:

бензин А-95 премиум – 75,76 гривны за литр;

бензин А-95 – 72,39 гривны за литр;

бензин А-92 – 67,23 гривны за литр;

дизтопливо – 88,07 гривны за литр;

автогаз – 48,69 гривны за литр.

Напомним, ранее на украинском розничном рынке фиксировали удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. При этом в Антимонопольном комитете после проверок пришли к выводу, что украинские АЗС формируют справедливые ценники с учетом ситуации в отрасли.