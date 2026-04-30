30 апреля 2026, 23:40

На Буковине аферисты вынудили женщину отдать им все деньги

Фото: Национальная полиция
На Буковине аферисты снова украли у людей деньги. Правоохранители предупреждают людей о схемах

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

42-летняя жительница Черновцов обратилась в полицию. По ее словам, ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся якобы работником банка. Под предлогом защиты карточного счета от несанкционированных действий он убедил ее, и женщина потеряла 51 тысячу гривен.

Такая же ситуация произошла с 47-летней жительницей Черновицкого района. Ей позвонил по телефону псевдобанкир, заявивший о якобы несанкционированном доступе к ее счету. В результате женщина вверилась ему и перечислила на неизвестные счета 100 тысяч гривен.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника . Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

