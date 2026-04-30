На Буковине аферисты вынудили женщину отдать им все деньги

На Буковине аферисты снова украли у людей деньги. Правоохранители предупреждают людей о схемах

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

42-летняя жительница Черновцов обратилась в полицию. По ее словам, ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся якобы работником банка. Под предлогом защиты карточного счета от несанкционированных действий он убедил ее, и женщина потеряла 51 тысячу гривен.

Такая же ситуация произошла с 47-летней жительницей Черновицкого района. Ей позвонил по телефону псевдобанкир, заявивший о якобы несанкционированном доступе к ее счету. В результате женщина вверилась ему и перечислила на неизвестные счета 100 тысяч гривен.

