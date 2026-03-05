08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
08:22  05 марта
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
23:55  04 марта
В Украине подорожал природный газ: какая теперь стоимость кубометра
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 10:09

Харьковщина под ударами врага: двое погибших, среди 13 раненых – ребенок

05 марта 2026, 10:09
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Харьков и 14 населенных пунктов Харьковской области получили вражеские удары. В результате обстрелов два человека погибли, пострадали 13 человек, среди которых ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Водяное Ольховатской общины погибла 27-летняя женщина, а в селе Клинова-Новоселовка Золочевской общины – 64-летняя женщина.

В селе Новопокровка пострадали десять человек: мужчины 37, 46, 49 и 58 лет, женщины 46, 56, 63, 67 и 67 лет и 17-летняя девушка. В селе Каменная Яруга Чугуевского общества пострадали 52-летний мужчина и две женщины в возрасте 48 и 68 лет.

Враг атаковал беспилотными летательными аппаратами Индустриальный район Харькова. В общей сложности на территории области применено 17 БпЛА типа "Герань-2", один БпЛА типа "Молния" и 39 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, в Харькове поврежден частный дом. В Купянском районе в селе Шевченково поврежден магазин, в Богодуховском районе в селе Золочев – гражданское предприятие. Кроме того:

  • в Изюмском районе в селе Комаровка повреждены электросети,
  • в Харьковском районе в селе Санжары – железнодорожная инфраструктура и в селе Безлюдовка – восемь частных домов.
  • в Чугуевском районе в селе Эсхар повреждена база отдыха, жилой дом и гаражи;
  • в селе Новопокровка – два многоквартирных дома, девять автомобилей, железнодорожную инфраструктуру, электросети, гражданское предприятие и два магазина;
  • в селе Каменная Яруга повреждены три жилых дома и электросети.

Напомним, в ночь на 5 марта российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". Зафиксирован удар вражеским дроном по Основянскому району города. Затем падение "Шахеда" зафиксировали в Индустриальном районе города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война погибшие Харьковская область атака повреждения гражданские раненые
Россияне обстреляли пожарную часть на Днепропетровщине: в ГСЧС показали последствия
05 марта 2026, 08:52
В Одесской области из-за ночной атаки беспилотников возник пожар на базе отдыха
05 марта 2026, 08:31
Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: есть раненые
05 марта 2026, 08:12
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
05 марта 2026, 10:57
В Хмельницком столкнулись легковушка и микроавтобус: двое пострадавших
05 марта 2026, 10:52
С 6 марта на дорогах Украины заработают 37 новых камер автофиксации
05 марта 2026, 10:40
Пыталась подорвать здание ТЦК в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку
05 марта 2026, 10:24
На Волыни руководителя Госпродпотребслужбы задержали за вымогательство взятки
05 марта 2026, 09:55
Российские войска попали в гражданское судно в Черном море: есть пострадавшие
05 марта 2026, 09:47
Планшеты Xiaomi: какие параметры действительно решают в 2026 (экран, батарея, память) – обзор от Алло
05 марта 2026, 09:31
Люкс в багажнике: на Закарпатье таможенники изъяли брендовые вещи почти на 2 млн грн
05 марта 2026, 09:17
Почти 100 уклонистов: ГБР раскрыло масштабную схему военных ТЦК в Киеве
05 марта 2026, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »