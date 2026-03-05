Харьковщина под ударами врага: двое погибших, среди 13 раненых – ребенок

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки Харьков и 14 населенных пунктов Харьковской области получили вражеские удары. В результате обстрелов два человека погибли, пострадали 13 человек, среди которых ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Водяное Ольховатской общины погибла 27-летняя женщина, а в селе Клинова-Новоселовка Золочевской общины – 64-летняя женщина.

В селе Новопокровка пострадали десять человек: мужчины 37, 46, 49 и 58 лет, женщины 46, 56, 63, 67 и 67 лет и 17-летняя девушка. В селе Каменная Яруга Чугуевского общества пострадали 52-летний мужчина и две женщины в возрасте 48 и 68 лет.

Враг атаковал беспилотными летательными аппаратами Индустриальный район Харькова. В общей сложности на территории области применено 17 БпЛА типа "Герань-2", один БпЛА типа "Молния" и 39 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, в Харькове поврежден частный дом. В Купянском районе в селе Шевченково поврежден магазин, в Богодуховском районе в селе Золочев – гражданское предприятие. Кроме того:

в Изюмском районе в селе Комаровка повреждены электросети,

в Харьковском районе в селе Санжары – железнодорожная инфраструктура и в селе Безлюдовка – восемь частных домов.

в Чугуевском районе в селе Эсхар повреждена база отдыха, жилой дом и гаражи;

в селе Новопокровка – два многоквартирных дома, девять автомобилей, железнодорожную инфраструктуру, электросети, гражданское предприятие и два магазина;

в селе Каменная Яруга повреждены три жилых дома и электросети.

Напомним, в ночь на 5 марта российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". Зафиксирован удар вражеским дроном по Основянскому району города. Затем падение "Шахеда" зафиксировали в Индустриальном районе города.