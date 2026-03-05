На Харьковщине в результате атак РФ погибли две женщины
Днем 4 марта российские войска атаковали деревню Водяное Купянского района. В результате обстрела погибла 27-летняя женщина
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.
Кроме того, около 11:00 вооруженные силы РФ совершили минометный обстрел села Клинова-Новоселовка Богодуховского района. Находившаяся на улице 64-летняя женщина в этот момент погибла на месте.
При процессуальном руководстве Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ночью 4 марта российские военные ударили по селу Ольшаны Харьковской области. В результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж. Пострадали три человека.