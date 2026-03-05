На Харьковщине в результате атак РФ погибли две женщины

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Кроме того, около 11:00 вооруженные силы РФ совершили минометный обстрел села Клинова-Новоселовка Богодуховского района. Находившаяся на улице 64-летняя женщина в этот момент погибла на месте.

При процессуальном руководстве Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ночью 4 марта российские военные ударили по селу Ольшаны Харьковской области. В результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж. Пострадали три человека.