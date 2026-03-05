08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
08:22  05 марта
$15 тысяч за "закрытые глаза": в суд передали дело эксинспектора Львовской таможни
23:55  04 марта
В Украине подорожал природный газ: какая теперь стоимость кубометра
05 марта 2026, 07:34

Россияне атаковали дронами Харьков: что известно

05 марта 2026, 07:34
Иллюстративное фото: armyinform
В ночь на 5 марта российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед"

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Зафиксирован удар вражеским дроном "Шахед" по Основянскому району города", – говорится в сообщении.

Затем падение "Шахеда" зафиксировали в Индустриальном районе города.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, днем 4 марта российские войска атаковали два села в Харьковской области. В результате обстрелов погибли две женщины.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Россияне обстреляли пожарную часть на Днепропетровщине: в ГСЧС показали последствия
05 марта 2026, 08:52
ПВО обезвредила 136 из 155 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
05 марта 2026, 08:46
В Одесской области из-за ночной атаки беспилотников возник пожар на базе отдыха
05 марта 2026, 08:31
Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: есть раненые
05 марта 2026, 08:12
Враг атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: трое раненых
05 марта 2026, 08:03
Россияне продвинулись вблизи Дорожнянки на Запорожье, – DeepState
05 марта 2026, 07:56
Ямочные ремонты для прифронтовых дорог: Кабмин выделит дополнительные средства
05 марта 2026, 07:46
Силы обороны за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов – Генштаб
05 марта 2026, 07:45
