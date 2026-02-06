Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські окупаційні війська захопили село у Харківській області та просунулися ще у двох областях

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив DeepState, передає RegioNews.

За оприлюдненою інформацією, ворог окупував Дегтярне (Чугуївський район, Харківська область), а також просунувся поблизу Грабовського (Сумський район, Сумська область), Мілаївки (Курська область) та Никифорівки (Бахмутський район, Донецька область).

Ворог окупував Дегтярне на Харківщині

Нагадаємо, у січні 2026 року російські війська окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року.