29 января 2026, 08:24

Квартира за 1,8 млн и фиктивная служба: ГБР разоблачило чиновника Львовского ТЦК

29 января 2026, 08:24
Фото: ДБР
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении действующему руководителю одного из отделов Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, полковник намеренно не задекларировал имущество, а также незаконно внес недостоверные сведения в служебные информационные системы.

В частности, в декларациях за 2023 и 2024 годы он не указал квартиру в новостройке во Львове стоимостью более 1,8 млн гривен. Имущественные права на жилье были оформлены на его супругу, однако в соответствии с требованиями законодательства это имущество подлежало обязательному декларированию.

Кроме того, в апреле 2025 года, будучи в должности начальника районного ТЦК и СП, должностное лицо без законных оснований внесло в служебные базы данные о своем знакомом как якобы проходящем военную службу. На самом деле мужчина фактически находился дома, что позволяло ему избегать мобилизационных мер и свободно передвигаться.

Следствие считает, что, осознавая возможную ответственность за незаконные действия на предыдущей должности, чиновник инициировал перевод во Львов. Правоохранители выясняют, было ли известно об этих фактах руководству областного ТЦК и СП.

Полковнику сообщено о подозрении:

  • по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию,
  • по ч. 1 ст. 362 УК Украины – несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах.

Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР проверяют все обстоятельства дела, возможную причастность других должностных лиц и наличие подобных нарушений в других подразделениях.

Напомним, правоохранители разоблачили офицера мобилизационного отдела одного из районных ТЦК и СП Черниговской области, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных. Ему сообщено о подозрении.

ГБР война подозрение имущество Декларация Львовская область мобилизация ТЦК
