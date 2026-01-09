Эксдепутат из Харьковщины "забыл" задекларировать активы более чем на 31 млн грн

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату Харьковского районного совета VIII созыва, не указавшему в декларации за 2023 год активы на сумму свыше 31,5 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, политик не задекларировал автомобиль Porsche Cayenne и денежные средства на банковских счетах.

Депутат также "забыл" внести данные о ссуде от физического лица в размере 700 тыс. евро, что по официальному курсу НБУ составляет более 28,7 млн гривен.

Полномочия депутата были досрочно прекращены летом 2025 года. Его разоблачили в Одессе, где он временно проживает.

Следователи Харьковской области расследуют дело по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

