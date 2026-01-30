08:14  30 січня
30 січня 2026, 07:21

"Загубив" у декларації майно на 144 млн грн: на Харківщині судитимуть ексдепутата

30 січня 2026, 07:21
Фото: Прокуратура України
Прокуратура Харківщини передала до суду справу проти колишнього депутата Богодухівської міськради за подання неправдивої декларації на понад 144 млн грн

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у січні 2024 року депутат під час подання щорічної декларації умисно не зазначив вісім нежитлових будівель у Богодухівському районі, що належать йому на праві приватної власності.

Загальна вартість цього нерухомого майна становить майже 144 млн грн.

У липні 2024 року депутат достроково склав повноваження за власною заявою. Чоловік визнав свою вину у повному обсязі та щиро розкаявся.

Обвинуваченого судитимуть у Богодухівському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру ще одному колишньому депутату Харківської районної ради VIII скликання, який не вказав у декларації за 2023 рік активи на суму понад 31,5 млн грн. За даними слідства, політик не задекларував автомобіль Porsche Cayenne та грошові кошти на банківських рахунках.

