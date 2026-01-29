19:10  29 січня
29 січня 2026, 18:22

У Харкові 53-річний водій бетонозмішувача врізався у ВАЗ – постраждали троє людей

29 січня 2026, 18:22
Фото: Національна поліція України
Унаслідок ранкової аварії за участі вантажного спецтранспорту та легковика кілька людей опинилися в лікарні, а правоохоронці документують усі деталі події

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові правоохоронці з’ясовують деталі дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Шевченківському районі міста. Аварія трапилася 29 січня близько 09:00 на одній із міських вулиць. На місці працювали екстрені служби, а рух транспорту на ділянці тимчасово був ускладнений.

За попередніми даними, 53-річний кермувальник бетонозмішувача під час маневру не надав переваги в русі іншому транспортному засобу. У результаті відбулося зіткнення з легковим автомобілем марки ВАЗ. Удар був достатньо сильним, щоб обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, а людям у салоні знадобилася допомога.

На місці працювали слідчі та медики

Унаслідок ДТП травм зазнали троє осіб. Серед постраждалих дві пасажирки легковика віком 39 і 43 роки, а також 25-річний водій цього авто. Медики оглянули їх на місці події та надали необхідну допомогу. За наявною інформацією, загрози життю потерпілих наразі немає, однак їхній стан уточнюється.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області. Правоохоронці задокументували обставини аварії, опитали учасників і свідків. Відомості про подію внесені до журналу Єдиного обліку районного управління поліції. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження та внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, на трасі Дніпро-Кривий Ріг сталася масштабна ДТП, коли водій автобуса не врахував дорожню обстановку та врізався у Suzuki, який гальмував за Renault – внаслідок ланцюгової реакції Suzuki зіткнувся з Renault, а той у свою чергу протаранив припаркований службовий автомобіль.

