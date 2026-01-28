09:01  28 января
На Харьковщине в доме взорвался боеприпас: ребенку оторвало пальцы
08:42  28 января
На Кировоградщине легковушка влетела в дерево после столкновения с другим авто: есть погибший
08:39  28 января
$4500 за "отсрочку": в Хмельницкой области сообщили о подозрении врачу и посреднице
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
28 января 2026, 09:34

Игра терминами: как под видом "компромисс" легализуют захват территорий

28 января 2026, 09:34
Читайте також українською мовою
Для понимания важности определений. В последнее время партнерами Украины и нашими официальными лицами используется словосочетание "территориальные вопросы", "территориальные уступки", "территориальные компромиссы"…
Для понимания важности определений. В последнее время партнерами Украины и нашими официальными лицами используется словосочетание "территориальные вопросы", "территориальные уступки", "территориальные компромиссы"…
Фото: oporaua.org
Читайте також
українською мовою

Давайте определимся с дефинициями!

Территориальный компромисс – это когда на скалистом маленьком острове Меркет (в три гектара площадью) проходит финско-шведская граница по суше и финны построили когда-то здесь свой маяк, как потом выяснилось – чуть дальше линии границы. Шведам это сильно не понравилось. Поэтому после долгих переговоров была сделана демаркация. Границу изменили и предоставили шведам точно такой кусок земли уже на бывшей финской территории. Вычисление линии границы и уточнение ее демаркации проходят каждые 25 лет.

Это можно назвать – территориальный компромисс.

А то, что застряло в больных российских мозгах – это вражеский захват чужой территории. Даже не рейдерство. Даже не грабеж… Тупо – разбой. На геополитическом уровне.

Только дайте слабину, покажите им, что готовы к такому ходу мыслей – на этом не остановятся. Будут требовать отдать больше и больше, пока все не отдадите!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война завершение войны переговоры территориальная целостность территория территориальные уступки
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Буковине аферисты "обчистили" людей на сотни тысяч
28 января 2026, 11:15
Минус 15 авиабортов и $1 млрд: СБУ показала удары по пяти аэродромам в России
28 января 2026, 11:06
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до шести
28 января 2026, 10:43
Россияне обстреляли больницу и центр Херсона: трое раненых
28 января 2026, 10:38
Из-за обстрелов РФ некоторые области Украины без света: аварийные отключения
28 января 2026, 10:25
В Одесской области правоохранитель выманивал деньги у пенсионеров, представляясь сотрудником банка
28 января 2026, 10:19
Миллион на шоппинг: на Волыни семеро парней спустили чужие деньги на iPhone и брендовые вещи
28 января 2026, 10:03
Россия вторую ночь подряд атаковала Одессу: трое пострадавших
28 января 2026, 09:50
Сумщина под ударами РФ: 80 атак за сутки, погибли два человека, есть раненые
28 января 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »