Для понимания важности определений. В последнее время партнерами Украины и нашими официальными лицами используется словосочетание "территориальные вопросы", "территориальные уступки", "территориальные компромиссы"…

Фото: oporaua.org

Давайте определимся с дефинициями!

Территориальный компромисс – это когда на скалистом маленьком острове Меркет (в три гектара площадью) проходит финско-шведская граница по суше и финны построили когда-то здесь свой маяк, как потом выяснилось – чуть дальше линии границы. Шведам это сильно не понравилось. Поэтому после долгих переговоров была сделана демаркация. Границу изменили и предоставили шведам точно такой кусок земли уже на бывшей финской территории. Вычисление линии границы и уточнение ее демаркации проходят каждые 25 лет.

Это можно назвать – территориальный компромисс.

А то, что застряло в больных российских мозгах – это вражеский захват чужой территории. Даже не рейдерство. Даже не грабеж… Тупо – разбой. На геополитическом уровне.

Только дайте слабину, покажите им, что готовы к такому ходу мыслей – на этом не остановятся. Будут требовать отдать больше и больше, пока все не отдадите!