ВПЛ с оккупированных территорий рискуют остаться без жилья: ОО "Защита Государства" обратилась к власти

Иллюстративное фото: из открытых источников

Общественная организация "Защита Государства" выразила обеспокоенность проблемами с правительственной программой жилья для внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, в частности для ветеранов и людей с инвалидностью (постановление КМУ №1176)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление ОО, обнародованное на сайте.

По данным организации, из 25 000 поданных заявок на 1 января 2026 г. положительно рассмотрено лишь около 800. На программу выделено 14 млрд грн вместо необходимых 60 млрд грн, многие комиссии на местах до сих пор не сформированы, а методика проверки имущественного положения заявителей окончательно не разработана.

В "Защите государства" подчеркивают, что такие задержки и организационные недостатки подрывают моральное состояние ветеранов и переселенцев, а также доверие общества к государственным институтам.

ОО обращается к Правительству и местным властям с требованием:

Выделить достаточное финансирование программы на 2026 год;

Ускорить разработку прозрачных механизмов реализации программы;

Завершить формирование комиссий и обеспечить их ресурсами;

Ввести регулярную публичную отчетность;

Определить конкретных должностных лиц, ответственных за программу.

"Тысячи переселенцев, среди которых ветераны и люди с инвалидностью, заслуживают своевременного выполнения государством своих обязательств. Государство, которое выполняет взятые на себя обязательства, – это основа нашей силы и единства", – заявляют в общественной организации.

Напомним, ранее ОО "Защита государства" сообщила, что в 2026 году сотни учителей из Запорожской области рискуют остаться без финансовой поддержки из-за обстоятельств, связанных с российской агрессией.