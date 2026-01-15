В Харьковской области вражеский БпЛА попал в дом – обошлось без жертв

Фото: ГСЧС Харьковщины

В полночь 15 января вражеский ударный беспилотник нанес удар по частному дому в селе Большой Бурлук Купянского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате взрыва загорелся жилой дом площадью более 100 кв.м.

Пострадавших и погибших нет.

К ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены спасатели и техника ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель.

Напомним, утром 15 января обломки российского БПЛА попали в 15-этажный жилой дом в Соломенском районе столицы. Попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м без последующего горения. К счастью, жертв и пострадавших нет.