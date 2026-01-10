В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину насмерть

Фото: Нацполиция

Авария произошла на Юбилейном проспекте. К сожалению, потерпевшая скончалась на месте

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что водитель авто Audi A4 двигался по Юбилейному проспекту в направлении проспекта Тракторостроителей. Когда он подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу, он не сбавил скорость, чтобы придать дорогу пешеходу.

В результате он сбил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.

"Прокурор в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили правоохранители.

