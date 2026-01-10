12:45  10 января
В Харьковской области мужчина продавал генераторы, которых не существует
10:55  10 января
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
10:35  10 января
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
UA | RU
UA | RU
10 января 2026, 16:25

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину насмерть

10 января 2026, 16:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла на Юбилейном проспекте. К сожалению, потерпевшая скончалась на месте

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что водитель авто Audi A4 двигался по Юбилейному проспекту в направлении проспекта Тракторостроителей. Когда он подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу, он не сбавил скорость, чтобы придать дорогу пешеходу.

В результате он сбил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.

"Прокурор в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария полиция
В Полтавской области иномарка сбила подростка
10 января 2026, 14:55
Полиция предупреждает: из-за непогоды на дорогах – ДТП и осложненное движение
09 января 2026, 09:05
В Харькове судья сбила подростков на переходе: появилось видео ДТП
08 января 2026, 10:59
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киевской области местные жители остались без укрытия во время обстрелов: подвал дома завалили гуманитарной помощью
10 января 2026, 17:05
В Полтавской области иномарка сбила подростка
10 января 2026, 14:55
Россияне ударили по Харькову: есть попадание ракетой
10 января 2026, 14:35
Черчилль не прошел бы отбор в современной Европе
10 января 2026, 13:45
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие, вспыхнули пожары
10 января 2026, 13:25
В Харьковской области мужчина продавал генераторы, которых не существует
10 января 2026, 12:45
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
10 января 2026, 10:55
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
10 января 2026, 10:35
Пенсионеров предупредили: в Украине новая мошенническая схема – целями аферистов стали пожилые люди
10 января 2026, 09:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »