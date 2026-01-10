В Полтавской области иномарка сбила подростка

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 56-летний водитель Fiat наехал на 17-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали медики. Какие именно травмы получила несовершеннолетняя, пока неизвестно.

"Причины и обстоятельства ДТП выясняется полицией", - сообщили правоохранители.

