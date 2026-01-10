В Полтавской области иномарка сбила подростка
Авария произошла в селе Елке Кременчугского района. Правоохранители устанавливают обстоятельства
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно 56-летний водитель Fiat наехал на 17-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали медики. Какие именно травмы получила несовершеннолетняя, пока неизвестно.
"Причины и обстоятельства ДТП выясняется полицией", - сообщили правоохранители.
Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.
