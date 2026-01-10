12:45  10 січня
10 січня 2026, 16:25

У Харкові на пішохідному переході збили жінку на смерть

10 січня 2026, 16:25
Фото: Нацполіція
Аварія сталась на Ювілейному проспекті. На жаль, потерпіла померла на місці

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що водій авто Audi A4 рухався проспектом Ювілейним у напрямку проспекту Тракторобудівників. Коли він під'їжджав до нерегульованого пішохідного переходу, він не зменшив швидкість, щоб надати дорогу пішоходу.

В результаті він збив 61-річну жінку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм вона загинула на місці.

"Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Чоловік не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.

