У Харкові на пішохідному переході збили жінку на смерть
Аварія сталась на Ювілейному проспекті. На жаль, потерпіла померла на місці
Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.
Відомо, що водій авто Audi A4 рухався проспектом Ювілейним у напрямку проспекту Тракторобудівників. Коли він під'їжджав до нерегульованого пішохідного переходу, він не зменшив швидкість, щоб надати дорогу пішоходу.
В результаті він збив 61-річну жінку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм вона загинула на місці.
"Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.
