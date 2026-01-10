У Харкові на пішохідному переході збили жінку на смерть

Фото: Нацполіція

Аварія сталась на Ювілейному проспекті. На жаль, потерпіла померла на місці

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що водій авто Audi A4 рухався проспектом Ювілейним у напрямку проспекту Тракторобудівників. Коли він під'їжджав до нерегульованого пішохідного переходу, він не зменшив швидкість, щоб надати дорогу пішоходу.

В результаті він збив 61-річну жінку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм вона загинула на місці.

"Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.

