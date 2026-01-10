В Харьковской области мужчина продавал генераторы, которых не существует
В Харьковской области разоблачили мошенника, который обманывал людей. Он притворялся продавцом, торгующим генераторами
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
22-летний местный житель притворялся представителем благотворительной организации. Людям он предлагал купить генератор по скидке. С этой целью он давал им специальные бланки, выписывал накладные. От потерпевших мошенник получал по 6 тысяч гривен за каждый "товар".
В общей сложности он обманул людей на 48 тысяч гривен. Правоохранители объявили ему о подозрении. Аферисту грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.
