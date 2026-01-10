На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує

Фото: Нацполіція

На Харківщині викрили шахрая, який обманював людей. Він прикидався продавцем, який торгує генераторами

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

22-річний місцевий житель прикидався представником благодійної організації. Людям він пропонував купити генератор за знижкою. Для цього він давав їм спеціальні бланки, виписував накладні. Від потерпілих шахрай отримував по 6 тисяч гривень за кожен "товар".

Загалом він ошукав людей на 48 тисяч гривень. Правоохоронці оголосили йому про підозру. Аферисту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.