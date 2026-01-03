Фото: Национальная полиция Украины

Харьков испытал очередную ракетную атаку, которая привела к жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетного удара, попавшего в жилую застройку города. В результате атаки погиб ребенок. При разборе разрушенных конструкций спасатели обнаружили тело 3-х летнего мальчика. Его мать пока считают пропавшей без вести, поисковые мероприятия продолжаются.

Согласно информации экстренных служб, по состоянию на 22:00 известно как минимум о 30 пострадавших. Среди раненых есть шестимесячный младенец, у которого медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, часть из них госпитализировали в городские больницы. Врачи оценивают состояние пострадавших и продолжают наблюдение.

Спасатели разбирают завалы

На месте попадания работают подразделения ГСЧС, полиция, медики и коммунальные службы. Спасатели разбирают завалы, проверяют поврежденные здания и помогают жителям эвакуироваться в безопасные места. Полицейские фиксируют последствия обстрелов, принимают заявления от граждан и обеспечивают общественный порядок в районе происшествия.

Ранее сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову количество пострадавших возросло до 25 человек, среди которых - 6-месячный мальчик, а под завалами все еще находятся люди.