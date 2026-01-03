09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
UA | RU
UA | RU
03 января 2026, 09:17

В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых

03 января 2026, 09:17
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Харьков испытал очередную ракетную атаку, которая привела к жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетного удара, попавшего в жилую застройку города. В результате атаки погиб ребенок. При разборе разрушенных конструкций спасатели обнаружили тело 3-х летнего мальчика. Его мать пока считают пропавшей без вести, поисковые мероприятия продолжаются.

Согласно информации экстренных служб, по состоянию на 22:00 известно как минимум о 30 пострадавших. Среди раненых есть шестимесячный младенец, у которого медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, часть из них госпитализировали в городские больницы. Врачи оценивают состояние пострадавших и продолжают наблюдение.

Спасатели разбирают завалы

На месте попадания работают подразделения ГСЧС, полиция, медики и коммунальные службы. Спасатели разбирают завалы, проверяют поврежденные здания и помогают жителям эвакуироваться в безопасные места. Полицейские фиксируют последствия обстрелов, принимают заявления от граждан и обеспечивают общественный порядок в районе происшествия.

Ранее сообщалось, в результате ракетного удара по Харькову количество пострадавших возросло до 25 человек, среди которых - 6-месячный мальчик, а под завалами все еще находятся люди.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков ракетный удар погибший ребенок пострадавшие ГСЧС обстрел военное преступление
Ракетный удар по Харькову: 25 человек пострадали, среди них младенец
02 января 2026, 17:27
В Кропивницком женщина и ребенок отравились угарным газом
02 января 2026, 17:14
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
02 января 2026, 16:20
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
В Киев прибыли международные советники по вопросам безопасности
03 января 2026, 11:45
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 11:15
Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
03 января 2026, 11:00
Более 6 млрд долларов направило Минобороны для развития украинского ОПК в 2025 году
03 января 2026, 10:40
В Киеве 32-летний мужчина угнал автобус, на котором стал виновником ДТП
03 января 2026, 10:20
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно
03 января 2026, 08:58
Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая
02 января 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »