Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
ДТП произошло 6 января около 20:00 возле села Дворец в Житомирском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Житель Бердичевского района за рулем авто Renault не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где легковушка врезалась в опору уличного освещения.
От полученных травм 55-летний водитель погиб на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киевской области легковушка врезалась в дерево – водитель был пьян. В результате ДТП пострадали три человека.
06 января 2026
