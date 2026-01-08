Фото: полиция

ДТП произошло 6 января около 20:00 возле села Дворец в Житомирском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Бердичевского района за рулем авто Renault не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где легковушка врезалась в опору уличного освещения.

От полученных травм 55-летний водитель погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киевской области легковушка врезалась в дерево – водитель был пьян. В результате ДТП пострадали три человека.