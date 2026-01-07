Фото: полиция

Утром 7 января в Оболонском районе столицы произошло ДТП с участием 13 автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

В связи с ДТП на улице Днепроводской движение транспорта затруднено в направлении Вышгорода.

На месте происшествия патрульные организовали объезд встречной полосой.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

Напомним, в Киевской области легковушка врезалась в дерево – водитель был пьян. В результате ДТП пострадали три человека.