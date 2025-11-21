Робота у Харківській області: актуальні вакансії тижня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 20 листопада 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2912 вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Отже, топ-10 вакансій тижня на Харківщині:

Лікар-нейрохірург – 60 000 грн. Сапер (розмінування) – 50 000 грн. Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн. Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн. Машиніст екскаватора – 29 990 грн. Заступник директора – 29 000 грн. Майстер – 25 000 грн. Моторист транспортувальних механізмів – 24 980 грн. Газорізальник – 22 600 грн. Мийник-прибиральник рухомого складу – 20 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Благодійний фонд "Право на захист" оголосив конкурс для роботодавців на отримання фінансової допомоги для покриття витрат на оплату праці найманих працівників.