Робота у Харківській області: актуальні вакансії тижня
Станом на 20 листопада 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2912 вакансій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.
Отже, топ-10 вакансій тижня на Харківщині:
- Лікар-нейрохірург – 60 000 грн.
- Сапер (розмінування) – 50 000 грн.
- Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.
- Механік з ремонту транспорту – 30 000 грн.
- Машиніст екскаватора – 29 990 грн.
- Заступник директора – 29 000 грн.
- Майстер – 25 000 грн.
- Моторист транспортувальних механізмів – 24 980 грн.
- Газорізальник – 22 600 грн.
- Мийник-прибиральник рухомого складу – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Благодійний фонд "Право на захист" оголосив конкурс для роботодавців на отримання фінансової допомоги для покриття витрат на оплату праці найманих працівників.
На Харківщині молодих дівчат запрошують долучитися до безкоштовних кар’єрних курсів "POWER4Girls"Всі новини »
17 листопада 2025, 17:38На Харківщині відбулася зустріч із делегацією з країн Глобального Півдня
17 листопада 2025, 16:29Харківщина та ООН розширюють підтримку громад: що чекає на регіон у 2026 році
17 листопада 2025, 13:36
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »