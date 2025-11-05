15:38  05 листопада
05 листопада 2025, 15:55

Не змогли залишити на вулиці: як харків'яни рятують тварин під час війни

05 листопада 2025, 15:55
Фото: "Думка"
Після початку повномасштабного вторгнення в Україні на вулицях опинилися тисячі домашніх тварин

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Лише в Харкові, за оцінками волонтерів, – сотні собак і котів, покинутих власниками під час евакуації. Частину з них врятували звичайні харків’яни, які не чекали допомоги від організацій і самостійно взялися за добру справу.

32-річна продавчиня Катерина з перших днів війни годувала тварин біля свого будинку. Коли сусіди виїхали, лише вона залишилася доглядати за котами – їх кількість зросла до кількох десятків. Згодом жінка почала публікувати фото підопічних у соцмережах, знаходити їм нові домівки й отримувати допомогу від небайдужих. За час війни Катерина прилаштувала понад півсотні тварин.

Будиночки для котів, зроблені мешканцями з підручних засобів. Харків. Селище Жуковського

Бухгалтерка Наталія з Холодної Гори також перетворила свою квартиру на прихисток – там мешкають десять котів, ще близько двадцяти живуть у підвалі. Жінка активно шукає їм господарів у соцмережах і щомісяця витрачає на утримання тварин близько 10 тисяч гривень.

Підприємиця Світлана з чоловіком відкрили приватний міні-притулок для собак – нині мають одинадцять тварин.

"Ми просто не змогли залишити їх голодними на вулиці", – каже жінка.

Серед волонтерів – і літні люди. Микола Іванович, 80-річний харків’янин, грів безпритульних котів у підвалі пляшками з гарячою водою, які міняв що пів години. Так він рятував тварин у найхолодніші зимові ночі.

Щодня харків’яни доводять, що навіть у часи війни людяність не зникає. Їхні історії – приклад того, як любов до тварин допомагає не втратити доброту і віру в життя.

Нагадаємо, з небезпечної зони в Запорізькій області волонтери вивезли лебедя. Птах втратив лапку та не міг літати. На волі він міг би не вижити: там його життю загрожували безпритульні собаки та дикі тварини.

