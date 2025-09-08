Водіїв просять не користуватися однією з доріг на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харківській області ділянка траси М-03 Ізюм-Слов'янськ залишається небезпечною через застосування ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Зазначається, що у зв’язку з активізацією бойових дій на Лиманському напрямку противник масово застосовує ударні FPV-дрони для ураження як військової, так і цивільної техніки.

Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська.

"Шановні водії! Закликаємо вас під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм. Зокрема було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка.