07:09  05 вересня
На Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками
07:58  05 вересня
Через розкрадання врожаю на окупованих територіях хліб печуть із кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 09:23

Російські дрони вдарили по Харківщині: троє загиблих і пʼятеро поранених

05 вересня 2025, 09:23
Фото: прокуратура
Ввечері 4 вересня та вночі 5 вересня росіяни завдали кількох ударів безпілотниками по Харківській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

О 21:15 ворожий дрон атакував село Хотімля Чугуївського району, де працювала дорожня служба. Загинули двоє працівників і жінка, яка йшла повз. Ще троє робітників отримали поранення. Для цієї атаки російська армія застосувала БпЛА "Молнія" або "Ланцет".

О 22:30 у селі Підсереднє Купʼянського району безпілотник влучив у житловий будинок. Поранені 18-річна дівчина та 28-річний чоловік.

Вночі два дрони "Герань-2" поцілили в освітній заклад у Богодухові, там виникла пожежа. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 5 вересня росіяни атакували Україну 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59.

війна обстріли загиблі окупанти Харківська область пошкодження руйнування поранені
05 вересня 2025
07 серпня 2025
